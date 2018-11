Vota Judith Díaz en segunda consulta nacional

Por: Iram Hernández



Tras votar a favor de los 10 programas prioritarios, propuestos a la ciudadanía en la segunda consulta nacional de López Obrador, Judith Díaz, propuesta como delegada del próximo Gobierno Federal en Nuevo León, destacó que los 'súperdelegados' siempre han existido.

"Se peleaban la delegación del Seguro Social, se peleaban la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte), se peleaban donde había infraestructura y recursos.

"Si vamos a fingir hoy demencia, en las delegaciones como las de Sedesol y vamos a fingir que no sucedía nada. Pero la verdad es que esos espacios fueron espacios políticos por siempre. Pero ellos los construyeron así. Hoy que no se llamen sorprendidos ni mucho menos", dijo.

Ante a las críticas surgidas a la figura de delegado federal, Judith Díaz, propuesta como delegada del próximo Gobierno Federal en Nuevo León aseguró que van a desplazar a los gobernadores.

"Dobletear, duplicar acciones, no le benéfica a nadie. No vamos a invadir nada. Yo no soy investigadora. Nada más quiero saber cómo está el clima en el estado eso es todo", declaró respecto al tema de seguridad.

Explicó que el objetivo de los delegados será, únicamente, coordinar los programas sociales.

"Que toda la gente sea beneficiada con estas pensiones, con estos bonos, con este nivel de apoyo que va a llegar de manera muy diferente, sin una estructura electoral, de manera directa a los ciudadanos.

"Para darle libertad a la gente que se mantuvo oprimida por un programa que se manejaba de manera convenenciera. Nosotros no venimos a hacer funciones que no nos corresponden, ni a invadir esferas de competencia de ningún nivel", indicó la representante de morena.