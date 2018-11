Volcadura deja 3 lesionadas en Av. Manuel L. Barragán

La volcadura de un vehículo dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas una niña de 4 años de edad

Noticias de hoy - 02/11/2018 08:47 a.m.

Else registró en la avenida Manuel L. Barragán, frente al estadio de béisbol.Al lugar se movilizaron agentes viales de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a las lesionadas en el sitio.Afortunadamente, las ocupantes del auto portaban cinturón de seguridad y no sufrieron lesiones de consideración por lo que no requirieron del traslado a un hospital.Debido a lados carriles de la circulación permanecieron cerrados por varios minutos.