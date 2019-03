Recordar es volver a vivir, particularmente las épocas que más nos hacen vibrar.. y una de ellas es la década de los años 80´s

Por: Olivia Martínez



Dicen que tiempos idos son tiempos bien vividos. La década de los años 80´s fue prolífica en música y otras expresiones artísticas, tanto nos maravilló esa época que hay quienes se quedaron atrapados en ella. Conozcamos a uno de ellos.

Don Adrián González Contreras es un coleccionista apasionado.

En su bazar, cotidianamente él vibra con el recuerdo de esa época, en la que predominaba la música de Michael Jackson, Madona y Cindy Lauper, entre muchos otros.

Era de rigor tener acetatos, tocadiscos y caseteras.

"Muy padre, muy bonitos recuerdos, música, todo, los casetes, los LP, todo muy bien, muy padre", dijo.

Inigualable: ese es el calificativo para esa década.

"No va a haber otra, muy padre", expresó.

"Todos los días escuchamos música de los 80´s", comentó.

Su negocio, ubicado en las calles 5 de Febrero y Nuevo León, en la colonia Independencia, en Monterrey, es como un santuario al pasado.

Los clientes también se quedaron atrapados en esa época, que les trae recuerdos de su niñez o juventud.

En la familia de don Adirán, bromean con eso.

"Me dicen que ya lo deje, que me ponga a trabajar, que busque otra cosa que hacer, pero no, no, aquí seguimos, con lo que nos gusta", aclaró.

Los teléfonos de esa época, las consolas, los souvenirs, y demás recuerdos le hacen sentir que el tiempo no ha pasado.

Y él, con orgullo, admite su realidad.

"Claro que sí: estamos atorados en los 80´s... ja ja ja", comentó entre risas.