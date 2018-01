Vive bajo árbol pese a temperaturas congelantes

Vecinos reportan que hace por lo menos nueve meses un hombre de 60 años vive bajo un árbol donde improvisó una choza donde tiene un sillón viejo de autos que le sirve de cama

Noticias de hoy - 21/01/2018 10:33 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Ramón Marcial Santiago vive en una suerte de choza que armó bajo un árbol en el municipio de Apodaca.

Incluso con el termómetro bajo cero, como sucedió el pasado martes y miércoles, el hombre de 60 años de edad, originario de Tamiahua, Veracruz, tiene 9 meses viviendo casi al intemperie: su techo son pedazos de triplay, lámina y hules y su cama es el asiento viejo de una camioneta.

¿Y ahora con este frío cómo le hace?

"Casi no se siente ahí, no ve que está abajo, te digo que aquí los vecinos me regalaron cobertores".

¿Cuántos cobertores tiene?

"Dos y una cobija", indicó. "En tiempo de calor me acostaba allá afuera y ahorita allá abajo tengo colchón de los carros donde me acuesto", narró Marcial.

Ironías de la vida: el terreno donde se asentó, el cual pertenece a un chatarrero al que le ayuda, está en la calle Italia, entre Polonia y Bélgica, de la colonia Vivienda Digna de Apodaca.

La vivienda de don Ramón, de digna, no tiene nada.

Al visitarlo contó que tiene una hija en Escobedo y dos nietos en la colonia Lomas de la Paz, de Apodaca, pero no quiere vivir con ellos ni tampoco ir a un albergue.

También platicó que fue agricultor, pero hace cuatro años se vino a Monterrey porque su esposa tenía cáncer de lo cual falleció.

¿Cómo le hace para la comida?

"Aquí me hago y compro, ahí tengo comida, ahí tengo tapada en la cubeta, nomás caliento", afirmó.

Don Ramón vive una pobreza extrema que lastima y entristece a cualquiera que ve sus condiciones.