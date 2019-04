Violó Estado ley al exhibir a deudores de impuestos vehiculares.- diputados

Legisladores de todos los partidos coincidieron en que el Instituto de Control Vehicular tiene mecanismos para cobrarle a los ciudadanos sin tener que violar la ley

Noticias de hoy - 02/04/2019 10:00 a.m.

INFO7

Por: David Torres



El gobierno del Estado tiene mecanismos legales para lograr que los ciudadanos le paguen los impuestos vehiculares sin tener que recurrir a una violación a sus derechos humanos, coincidieron diputados locales.

Legisladores de todos los partidos afirmaron que exhibir a los ciudadanos atenta contra el derecho a la intimidad.

"Se está violando la ley, hay mecanismos de cobro que son respetando la ley, exhibirlos de esta manera, informando sobre los datos personales, se estaría incurriendo en un delito", afirmó el priista, Francisco Cienfuegos.

Por tal motivo reprobaron que se coloquen tarjetas de colores en los vehículos de quienes no han pagado el refrendo.

"No es la manera de exigirle a una persona que cumpla con sus obligaciones aún cuando traigan atraso para eso existen intereses o multas u otro tipo de sanciones, pero no la exhibición pública tal como lo hicieron", agregó el petista, Asael Sepúlveda.

Los legisladores indicaron que si el gobierno exige entonces también debe ser corresponsable en cumplir lo que le adeuda a la comunidad en temas como transporte público, seguridad y servicios de calidad.

"Hay otras medidas que invite a los ciudadanos a que participen y cuando tú ves resultados en donde están generando y pagando tus impuestos y resultados y un bien para la comunidad, pues no te pesa, pero si no ven resultados, pues creo que exhibirlos de esa manera no son las formas", expresó la legisladora de MC, Karina Barrón.

Y hasta justificaron que si existiera un gobierno de resultados, los contribuyentes pagarían con gusto lo que les toca, pero los desalienta el ver el Estado hecho pedazos.

"El contribuyente, ¿va y le deja notificación al gobierno del Estado de las cosas que está dejando de hacer?

"A ver, gobierno, yo te notifico que estás dejando de pavimentar calles, estás dejando de proporcionarme seguridad, estás dejando de tener un buen control urbano, estás dejando de establecer tarifas de transporte justas de acuerdo al servicio que se nos da", señaló la panista, Myrna Grimaldo.

La posición de los legisladores se suma a la expertos y ciudadanos que han criticado la estrategia de estigmatizar públicamente a quienes no han pagados sus impuestos.