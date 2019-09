Víctor Legorreta: 'Monterrey crecerá de manera vertical'

Por: Redacción





El futuro de la arquitectura de Monterrey, Nuevo León, será de desarrollos verticales y de usos mixtos, así lo proyectó en entrevista para El Horizonte, Víctor Legorreta, socio, director general y de diseño del despacho Legorreta + Legorreta.

"Monterrey es una ciudad líder en México, empezó líder industrial, pero después se volvió cultural, en educación, ahora en salud, creo que también en urbanismo se está volviendo líder", dijo el directivo.

"Uno de los ejemplos es que es una ciudad más vertical, en particular Monterrey con la sierra ya no puede crecer, yo creo que el reto que tenemos que buscar resolver es que ya no dependamos tanto del automóvil y mejorar el transporte público".

"Y que esa densidad nos genere una ciudad más de usos mixtos, más vibrante, que tengas comercio cerca de donde vivas, que puedas moverte en transporte público, en bicicleta o por otros medios".

Legorreta explicó que esta tendencia volverá a las ciudades más "humanas", para regresar a la vida de "barrio", con una convivencia más diversa.

En donde los desarrollos "verticales" no son sinónimo de una menor calidad de vida, sino todo lo contrario.

"En los últimos años ha habido muchos cambios, los millennials ya lo llevaron a otro nivel, es una forma de vida más informal, no hay duda que la cocina y el lugar de estar ya están totalmente integrados", afirmó.

"Cuando tu invitas a cenar a alguien, acabas muchas veces en la cocina cocinando juntos y ya no es que tienes un recibidor, pasas a una sala y todo eso".

"Creo que es una forma de vida más práctica, que la gente quiere cerrar su casa, poderse irse de vacaciones o el fin de semana y no tener que estar preocupado por tener tantas cosas".

En Nuevo León, la firma hizo el Marco, una sucursal de Citibanamex en San Pedro, la Egade, el Egap y el Hospital Zambrano Hellion.

"Estamos viendo otro proyecto de usos mixtos que está en las primeras fases de diseño y probablemente otro hospital", comentó sin dar más detalles al respecto.