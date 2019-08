Víctor Fuentes se reúne con niños y jóvenes destacados en conocimiento y deporte

Por: Iram Hernández





El senador de la República Víctor Fuentes sostuvo un encuentro con niños y jóvenes que se han destacado en diferentes disciplinas del conocimiento y el deporte, en donde reconoció su talento y esmero para poner el nombre de México y de Nuevo León muy en alto.

"Quisimos darles este reconocimiento e invitarlos hoy a desayunar, para celebrar su esfuerzo, dedicación y esmero para llegar a donde llegaron. Aplaudimos que los niños de matemáticas alcanzaron los primeros lugares entre 700 competidores en China y que los jóvenes gimnastas estuvieron en Perú, Colombia, Portugal, entre otros países, con logros muy importantes", expresó.

Al referirse a los 42 niños que participarán en la Olimpiada del Conocimiento en la Ciudad de México, para representar a nuestro estado, Fuentes Solís señaló que Nuevo León tiene mucha esperanza en ellos. "Si los apoyamos en el mediano plazo, seremos un mucho mejor estado".

En este sentido, lamentó la reducción al presupuesto del CONACYT, la CONADE, y de instituciones culturales y educativas como universidades públicas y centros de investigación, particularmente porque esa reducción presupuestal implicó la cancelación de apoyos a jóvenes deportistas, científicos y artistas.

"Lejos de recortar fondos de apoyos para ellos, deben ampliarse de una forma participativa; es decir, que el gobierno federal ponga una parte, el estado otra, los alcaldes que puedan otra. Los gobernantes deben tener un papel mucho más determinante."

Subrayó que la mejor manera de que el país salga adelante es apoyar a las nuevas generaciones, aunque no solo se trata de dar subsidios. "Apoyar a "ninis" mientras a un atleta no la apoyas ni con unos tenis o con un boleto de avión, no es concebible para un gobierno moderno y progresista", dijo.

En el marco del Día Internacional de la Juventud y en reconocimiento a su participación en diversas competencias, el legislador federal convivió con jóvenes neoleoneses que han destacado en aritmética, conocimiento y gimnasia aeróbica.