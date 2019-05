Víctor Fuentes pide a AMLO traer justicia tributaria a NL

Noticias de hoy - 16/05/2019 11:11 a.m.

Por: Redacción





En el marco de la tercera visita del Presidente de México a Nuevo León, el senador Víctor Fuentes Solís declaró que Andrés Manuel López Obrador es bienvenido en el estado porque su presencia "nos dota relevancia política"; sin embargo, dijo, "sería mucho más apreciado si consigo trae la justicia tributaria que tanto hemos demandado".



"No es posible que junto con Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz, Nuevo León aporta el 70 por ciento de las contribuciones a la federación pero solo reciben 25 por ciento de las participaciones; no es posible que la inversión pública per cápita para 2019 en nuestro estado disminuirá hasta en 21 por ciento, máxime frente a los grandes problemas que tenemos", expresó.

Mencionó que en 2018 Nuevo León aportó a la federación más de 280 mil millones de pesos y ésta le participó apenas 70 mil millones, además de ser la tercera entidad federativa que más aporta al Producto Interno Bruto, aproximadamente el 7.5 por ciento, por lo que, apuntó, la justicia tributaria es una exigencia más que razonable.

Respecto a convenio con el gobierno federal para recuperar más de 100 kilómetros de vías ferroviarias para dar paso a la creación de un Tren Ligero que iría de García a Apodaca, Fuentes Solís se congratuló del acuerdo y comprometió su gestión a nivel legislativo para que el proyecto tenga garantizados los recursos financieros suficientes y sea una realidad en el corto plazo y no solo una buena intención.

"De concretarse el plan, sería de gran ayuda para atender el colapso de vialidades en horas de mayor tráfico vehicular; sería también una señal de modernidad para la zona metropolitana de Monterrey, siempre y cuando atienda a cabalidad lo que estamos discutiendo en el Senado respecto a la Ley General de Seguridad Vial", manifestó.

Recordó que los accidentes con el tren se presentan particularmente en los municipios de Escobedo, Monterrey y San Nicolás de los Garza, donde se registra el mayor número debido a la falta de precaución de los conductores que intentan ganar el paso.

Finalmente, el legislador federal por el PAN hizo votos porque en esta ocasión el Presidente arribe con la información suficiente para tomar decisiones acertadas sobre el plan de movilidad que será anunciado. "No solo tiene que resolverse lo relacionado con el Metro o las vías ferroviarias, también debe atenderse el grave problema del transporte público concesionado. Ojalá no esté pensando validar la compra de camiones chatarra que propuso el Bronco", concluyó.