Víctor Fuentes buscará incrementar presupuesto para cultura

La mañana de este miércoles el candidato al Senado por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, sostuvo una mesa de trabajo con los promotores más importantes de la cultura en Nuevo León, ante quienes firmó su compromiso número 30 de campaña, con el cual buscará incrementar el presupuesto para la cultura en el país.

En el foro de ideas y propuestas "Cultura para Nuevo León" estuvieron presentes Cuahutemoc Zamudio, Liliana Melo, Barbara Herrera, Lorenia Canavatti, Hernan Galindo, Arnoldo Nerio, Hugo Garza, Gerardo Valdez, Alberto Cavazos, Ninfa Lopez de Jaime, Andrés Liceaga, Leticia Parra, Salvador Diaz, Rafael Blázquez, Óscar Martínez y Megan Dalmau.

El objetivo de la reunión fue generar una mesa de trabajo con ideas y propuestas, las cuales desde el Senado se podrán gestionar, realizar u operar para garantizar el principio Constitucional de que todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura.

"Lamentablemente en Nuevo León en este terreno hay muchas deficiencias tenemos que cerrar filas, me tocara a mí desde el Senado llevarme muchas de las propuestas con las que construimos todos los presentes para garantizar que se cumpla con esto, que todos los ciudadanos de Nuevo León tengan acceso a la cultura, hoy en día esto no sucede, esto no pasa y tenemos que lograr que sea posible" dijo.

Fuentes Solís señaló que se tiene que buscar recuperar el terreno que se ha visto perdido en los últimos años, ya que está convencido que la cultura juega un papel fundamental en el debido Desarrollo Social y Humano.

"Hay que llevar la cultura a todos, a través de los niños, primarias, secundarias, tenemos que garantizar que haya eventos, festivales, escuelas de cultura como lo hicimos en San Nicolás con la Rosa de los Vientos. Pero bueno, tenemos que partir de dónde estamos parados, a través de un diagnóstico" señaló.

Para ello buscará descentralizar los recursos federales para que todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura.

"Buscar como garantizar la cultura para todos en Nuevo León y también algo muy contundente que lo analizamos, lo vimos y que es del conocimiento público, muchos medios nacionales lo han destacado y es algo que debemos lamentar, la disminución sustancial que año con año ha venido teniendo el presupuesto cultural en el país".

Ante esto el candidato del PAN dijo que trabajará para recuperar en una primera fase lo que se tenía hace 6 años de presupuesto en materia de cultura y que más recursos sean destinados a Nuevo León.

"Por si nuestro lema es Vamos Fuerte al Senado, porque hay que hablar fuerte con argumentos y elementos y si llegamos solo a exigir difícilmente vas a ganar una votación, tienes que llevar argumentos sólidos del porqué tienen que apoyarte los demás compañeros diputados, senadores, para poder hacer posible esto" finalizó.