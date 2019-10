Víctima del 'Choca-vocho' asegura que aún no recibe el pago de los daños

Por: Alberto Vásquez





A cuatro meses de que un sujeto chocó contra su automóvil compacto, aún don Javier Elías Pader Villarreal, de 69 años, no ha recibido la reparación del daño que le fue causado por el conductor que impactó su Volkswagen de manera intencional.

Entrevistado vía telefónica, Pader Villarreal explicó que tiene cita con el fiscal el 8 de octubre para saber los avances de las investigaciones del caso ya que aún no recibe ningún pago por los daños y aún no le han entregado su automóvil compacto, y de eso ya pasaron 70 días cuando quedaron de entregárselo.

Una fuente allegada a las investigaciones informó que ya habían llegado a un arreglo, luego de que le entregaran un vehículo de modelo reciente, pero después ya no quiso ese carro y pidió una cantidad en efectivo, lo cual no se le entregó.

Dentro de las negociaciones, el abogado de Pader Villarreal decidió dejar el caso, ya que ante la falta de resultados, el afectado le reclamó que no le informara sobre los avances.

"Hace unos días le mandé un mensaje, y le pregunté que si se había vendido y pues abandonó el caso porque se enojó, a mí me aconsejaron que usara a los medios, que me dejara entrevistar y que les dijera que no hay justicia, y que todo va muy lento para que me puedan pagar, pero todavía no me dicen nada, ahora el diputado Hernan Salinas de acá de San Pedro me mandó un abogado y mañana vamos a ir con el Ministerio Público porque andaba de vacaciones la licenciada", expresó Javier Pader.

El caso se hizo viral, después de que fuera grabado el accidente, donde el presunto responsable identificado como Adrián de 18 años, chocó el Volkswagen en la avenida Lázaro Cárdenas, en San Pedro y después se dio a la fuga, posteriormente por medios de las investigaciones se logró dar con el paradero del responsable y ahora el caso se lleva en el ministerio público.