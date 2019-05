Verificación vehicular sí tendrá costo para particulares en tercer intento

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso local estima que este miércoles se aprobará en el pleno la verificación vehicular que propuso la bancada del PAN

Noticias de hoy - 15/05/2019 08:00 a.m.

INFO7

Por: David Torres

La verificación para los vehículos particulares no será tan gratuita ya que el proyecto de reforma al artículo 147 de Ley Ambiental contempla que al automovilista se le cobrará una cuota en la tercer vez que acuda a revisión, en caso de que no haya pasado las primeras dos.

"Todas deben ser anual, pero si no pasas no puedes circular, no podrías circular, entonces por eso te dan una segunda oportunidad que es gratis, la tercera ya es con cobro, con cargo administrativo", indicó la diputada local del PVEM, Ivonne Bustos Paredes.

¿De cuánto sería ese cargo administrativo?, se le cuestionó.

"Ese ya es un tema que Desarrollo Sustentable y los municipios van a definir", expresó.

La también Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente afirmó que una vez que se apruebe, la verificación obligatoria se aplicaría el próximo año ya que los municipios tienen que adecuar sus reglamentos.

Sobre señalamientos de expertos en el sentido de que un auto verificado contamina igual que uno que no lo está, la diputada local del Verde Ecologista indicó que si así fuera en otras partes no se aplicará.

Puede interesarte...

"En todo el mundo se lleva a cabo diferentes controles para las fuentes móviles, en Estados Unidos podemos ver que se hace una verificación anual, hay diferentes restricciones por Estado, pero todos lo hacen, en Europa también se hacen las verificaciones", expresó.

Y aunque en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente votó a favor al igual que Bustos, la diputada local del PT, Guadalupe Rodríguez, dijo que en el pleno lo haría en contra porque lo que se planteó fue un impuesto verde para transporte e industrias contaminantes y no una verificación general.

"Lo que se está planteando es la verificación a todos los vehículos, en lo particular nosotros no estamos de acuerdo, un vehículo de reciente modelo no requiere la verificación.

"Cuando la Comisión modifica eso y va, no lo leímos, tal vez haya sido un error de muchos de nosotros, pero la intención no era crear un impuesto", afirmó la petista.

Este día termina el periodo ordinario de sesiones y se prevé una sesión maratónica en la que se apruebe la verificación vehicular.