Vendrá AMLO el domingo; afirman que ninguna candidatura está amarrada

Dirigentes de Morena, PT y PES piden no presumir "candidaturas amarradas" porque la coalición aún no determina quiénes serán sus candidatos

David Torres

Por:

Las dirigencias estatales de los partidos que integran la coalición "Juntos Haremos Historia" afirmaron que quienes afirmen que ya tiene amarrada alguna candidatura por dicha alianza política están mintiendo porque apenas empezará el proceso para seleccionar a los abanderados a alcaldes y diputados locales.

Luego de que algunas personas presumieron que ya tienen alguna candidatura, la coalición indicó que eso se definirá hasta mediados de febrero.

"No, no hay ninguna candidatura, si alguien se está destapando en los medios de comunicación, en el face, o algo, es completamente falso, no hay todavía nada", afirmó el líder estatal de Morena, Edelmiro Santos.

"Al momento no hay ningún candidato amarrado, no hay, que no se adelanten, que no se aceleren, debemos ir despacio", agregó el Coordinador estatal del Partido Encuentro Social, Juan Manuel Alvarado.

Los tres partidos se refirieron al tema al recordar que este domingo, a las 4:00 de la tarde, el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, visitará Monterrey para reunirse con sus simpatizantes en el Gimnasio Monterrey 400, ubicado en Almazán y Rodrigo Gómez, del poniente de Monterrey.

"Hay una asamblea informativa el domingo 14 en el Gimnasio Monterrey 400 que está a un lado de Tierra y Libertad justamente en la colonia Tierra y Libertad, estamos extendiendo la invitación a toda la comunidad", expresó el vocero del PT, Asael Sepúlveda.

En el caso de Morena, las asambleas para definir sus propuestas de candidatos se realizarán a finales de este mes y luego las llevarán sus propuestas a la dirigencia nacional.

"Los tres partidos van a consensar cuál de los tres aspirantes podría ser el más adecuado", dijo Santos.

El PT hará lo mismo aunque no descartaron que, tal como lo anunció Alberto Anaya, algunos candidatos se definirán mediante encuestas.

"Se ha definido que donde no haya consenso o donde haya más de un aspirante se tendría que ir a la encuesta para que la ciudadanía determinen o la militancia determinen quienes pudieran ser la persona más indicada", explicó Sepulveda.

Encuentro Social indicó que también realizará procesos internos aunque peleará por sitios donde tenga mayor presencia.

"Cada uno de los partidos va a llevar una representación proporcional 50%, Morena; 25%, PT, 25%, Encuentro Social, y en este porcentual la responsabilidad municipal", detalló Alvarado.