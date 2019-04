Ven fin recaudatorio en verificación vehicular de San Pedro

Diputados y activistas indican que aunque la intención sea buena, el programa de San Pedro para verificar autos no tiene sustento legal y terminará presa quitarle dinero a la población

Por: David Torres



La determinación del municipio de San Pedro de aplicar su propia verificación vehicular levantó ámpula.

Activistas y diputados indicaron que los municipios no tienen facultad para implementar esa medida además que tiene fines estrictamente recaudatorios.

"No es de competencia municipal el tema de verificación vehicular, tendría que haber, en todo caso una instrucción que fuera o un programa que fuera del ejecutivo estatal para competencia de los municipios o en todo caso, dentro de la legislación", dijo la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, Ivonne Bustos.

El alcalde de ese municipio, Miguel Treviño, anunció el pasado jueves que en su plan ambiental contempla realizar una verificación la cual será gratuita de mayo a septiembre y que luego cobrará.

La pregunta que se le lanzó a Treviño es ¿qué es lo que va a hacer con los resultados de la verificación y a qué va a destinar el dinero que recaude junto con Caintra con esa medida?

"Le vas a poner a la gente que vive en San Pedro ¿Y los que se trasladan a San Pedro y pasan por San Pedro qué vas a hacer con ellos?".

"No, imagínate el desorden que va a hacer, me parece que no va a proceder, por ejemplo si yo soy un ciudadano residente en Monterrey pues yo me voy al amparo", dijo el activista Ernesto Cerda.

La diputada local del PVEM celebró que Treviño se una a la lucha contra la contaminación, pero pidió cautela en el apartado de la verificación.

"Si es ya, si después se hiciera de forma obligatoria necesariamente tendría que tener un cargo y ese cargo es el que la gente no quiere pagar, no quiere hacer porque ha habido ejemplos, muchos, de malos manejos de recursos", manifestó.

Desde hace años, el gobierno estatal ha pretendido aplicar una verificación, pero entre los motivos que lo han frenado es que en el pasado, ese método sólo generó corrupción y muchos ingresos para el Estado.