Ven con 3 de 3 a proveedores intento de acercar empresas amigas

Expertos y legisladores consideran que obligar a empresarios a presentar declaración patrimonial es inconstitucional pues eso sólo aplica para los servidores públicos

Por: David Torres

La posible finalidad del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas no es combatir la corrupción sino hacer a un lado a los actuales proveedores del Estado para dar cabida a empresas amigas o bien, saber cuánto tienen los empresarios, para calcular cuánto pedirles.

Eso lo denunció la diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, al participar en el panel "3 de 3 a Proveedores de Nuevo León" convocado por el organismo Redes Quinto Poder.

"Una cosa es un funcionario público y otra cosa es un particular y no podemos pedir ni exigir el mismo tratamiento a un particular y a un funcionario público por el sólo hecho de que yo tengo interés de venderte papel o tengo interés de venderte bolsita de despensa para el DIF", indicó la morenista.

El 15 de mayo pasado, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas la cual no sólo ordena que los funcionarios públicos publiquen su declaración de patrimonial, de intereses y fiscal sino también todo aquél empresario, contratista o proveedor que le venda algo al Estado o dependencias públicas.

"Es una regla excesiva, inconstitucional, lamentablemente es una regla vigente, pero pues excesiva lo es y hay mecanismo para la defensa", secundó el abogado Federico Fernández.

Por considerar que es el ordenamiento es inconstitucional ya que no se puede obligar a particulares a revelar su patrimonio pues no tiene sueldo de dinero público, las comisiones nacional y estatal de derechos humanos así como el INAI ya la impugnaron ante la Suprema Corte.

"Hay una parte importante que me parece que los legisladores no tomaron en cuenta que es, se pone en riesgo la integridad de los particulares y sus familias y de las personas con las que se relacionan dado que facilitan el flujo de información", dijo el abogado de la CEHD, José Garza.

Los panelistas coincidieron que hay acuerdo entre el gobernador y el Congreso para mantener esta ley que está vigente desde el 7 de junio.