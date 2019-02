Vecinos piden poner un alto a quienes lanzan basura al Santa Catarina

En el municipio de Santa Catarina continúa el daño a los taludes de ese río ya que incluso los vecinos tiran escombro y basura

Un espacio que debiera estar libre de obstáculos, se ha convertido en un confinamiento de basura y escombro.

Es el talúd del Río Santa Catarina, a la altura de la colonia La Española, en el municipio de Santa Catarina, donde abundan todo tipo de desechos.

"Ya tienen mucho tiempo tirando, yo soy el que limpia aquí todo eso, todo el escombro, sillones, llantas y todo eso, yo quería hablar con el alcalde para que él viera lo que hago, nosotros ya somos personas grandes de edad", afirmó el vecino Gilberto Carreón Reyna.

En algunos tramos, como en la calle Unión Morelos, muy cerca del puente San Isidro, algunos habitantes que viven al margen le ganan terreno al afluente depositando camiones de escombro.

El frente de sus casas ya se amplio mientras el ancho del río se redujo en esa área.

En tanto, a unos metros, otro vecino amplió su casa en la vía pública bajo el argumento que es empleado municipal.

"El señor este de aquí que la otra vez trajo basura y dice que él trabaja en municipio, ´yo trabajo en municipio y no me dicen nada´, él se ampara en eso, vino una camioneta roja que es familiar de él y es el que acaba de comprar el terreno, acaba de fincar aquí, me dijo ´no se la va a acabar si me denuncia´", denunció Carreón Reyna.

Sobre esta problemática, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares indicó que le toca resolverla a la Comisión Nacional del Agua.

"Nosotros hemos trabajado de este lado del arroyo, acá no está la jurisdicción de Santa Catarina, creo que tienen que ver los criterios los municipios con Conagua", afirmó.

Sin embargo, el alcalde sí habló que ya lograron limpiar de basura y marraneras el Arroyo El Obispo con lo que beneficiaron a 20 mil personas.