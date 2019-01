Van pocos a pagar sus impuestos vehiculares y truenan por incrementos

Contribuyentes pagan hasta 100% más que el año pasado debido a adeudos y a aumento recetados por el Estado

INFO7

Por: David Torres



A diferencia de otros años, en el primer día hábil de pago de impuestos vehiculares, no se vieron las tradicionales largas filas de contribuyentes.

Ayer miércoles hubo momentos en que las cajas del Instituto de Control Vehicular, ubicadas en el Pabellón Ciudadano, estaban vacías debido al aumento en el refrendo, licencias de conducir y canje de placas.

"¿Qué puedes hacer con estas leyes, dime nomás, ¿qué puedes hacer? Protestar, pero dime si ganas algo", dijo Mireya Calderón.

Eso sí, quienes acudieron a cumplir con esta obligación, lo hicieron bajo protesta al considerar como excesivo que el refrendo haya aumentado hasta 40% al pasar de 2 mil a 2 mil 821 pesos y las placas hasta 91% al pasar de 423 a 806 pesos el trámite.

"Hicimos cambio de placas a vehículo de otro estado, pagamos también el refrendo, de este vehículo fue el cambio de propietario, fue el alta, y fue el refrendo, fueron seis mil 200, casi los seis mil 300", indicó César Iván González.

"Pensábamos que a lo mucho iban a ser como 3 mil pesos, exageradamente, pero fueron más de seis mil pesos, tuvimos que pagar con tarjeta de crédito", agregó a esposa, Evelia Adán.

Hubo casos específicos en el pago personal fue más de 100% ya que tenían pendiente el del 2018.

"Me salieron mil 455, el año pasado pagué 455, no me parece justo", expresó Francisco Javier Vélez.

Y otros más sí libraron el aumento gracias a que sus unidades eran de modelo antiguo.

"Muy bien porque no pagué mucho, no lo que se había anunciado, por lo menos, porque habían anunciado que había subido a dos mil y tantos pesos y no sé qué y realmente no, me subió como 67 pesos, 68 pesos, porque su carro es 2005", dijo María Elena Macías.

Lo que sí causó inconformidad es que los automovilistas tengan que pagar cada año el refrendo con el actual aumento de 40% mientras que a las empresas emisoras de contaminantes sólo se les recetará un pago único de 11 mil 840 pesos.

"Sale una cosa con otra, mejor que aplique lo de México, el Hoy No Circula, no circulando un carro ciertos días o ciertas semanas, así como evitaríamos lo que es el mal ambiente, la mala contaminación, sí, o sea, quitó la tenencia, pero nos aumentó el refrendo", añadió Daniel Alberto Rojas.

Ese Impuesto de Emisiones a la Atmósfera es nuevo y sólo aplica para la industria a la cual sólo se le cobrará una vez pese a que el daño que ocasionan al aire de la ciudad es constante.