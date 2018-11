Van maestros con protesta a SE; les ofrecen Seguro Popular

Mentores van a dependencia estatal a presionar por sus pagos al tiempo que ésta informa que algunos cheques están listos, pero los mentores no han ido a recogerlos

Noticias de hoy - 29/11/2018 10:31 a.m.

INFO7

Por: David Torres



Maestros de 15 secundarias técnicas llevaron a la Secretaría de Educación su exigencia de que les paguen las quincenas que les adeudan desde mediados de agosto.

Luego de que sus protestas afuera de los planteles educativos encontraron oídos sordos en las autoridades, se trasladaron a la dependencia ubicada en Residencial Lincoln.

"El último pago que recibimos el día 15 de julio y ya de ahí en adelante, nosotros, las personas que estamos de contrato no tenemos ninguna prestación, hablamos ni de servicio médico, en relación a los pagos, vacaciones, no se nos paga tampoco", afirmó Leticia Guadalupe Hernández.

Ahí revelaron que la suspensión de pagos afecta a 127 secundarias, pero no todas han protestado debido por temor a represalias ya que desde que surgió la inconformidad se ha rescindido mil 200 contratos.

"En la escuela tenemos arriba de 40 que no han recibido sus pagos. Es la Secundaria Técnica número 18, en Granja Sanitaria, Valle de Santa Lucía, si ya, de hecho, no entiendo por qué nada más en las escuelas técnicas", dijo el profesor Arturo Lozano Flores.

Otro punto que dieron a conocer es que este problema surgió con el gobierno de Jaime Rodríguez pues antes la federación les depositaba directamente su sueldo y ahora lo envía al Estado.

El área de comunicación de la Secretaría informó que los cheques de algunos de los maestros que protestaron ya están listos, pero no han ido a recogerlos y a otros supuestamente no se les ha pagado porque no han entregado toda su papelería pero que podrían salir el 30 de noviembre o 15 de diciembre.

En el caso de la secundaria 115, ya hay listos 17 de 48 cheques y en de la secundaria 56 están liberados sólo 6 pagos.

En cuanto a prestaciones, la dependencia informó que a quien no tiene servicio médico les está ofreciendo el seguro popular.