Van a pedir aumento tarifario, pero no los reciben

El gremio transportista fue al Palacio de Gobierno a buscar al gobernador para pedirle que aplique el aumento autorizado en septiembre; en los pasillos, confrontan a la vocera de Únete Pueblo

Noticias de hoy - 15/01/2019 09:30 a.m.

INFO7

Por: David Torres



Los empresarios transportistas fueron al palacio de gobierno a presionar para que se aplique el acuerdo del aumento inmediato de un peso a las tarifas del camión y 30 centavos cada tres meses para que llegue a 19 pesos en el 2021 lo cual fue aprobado en septiembre.

"Por su puesto que no aceptamos un aumento inferior que ya está acordado, el desliz es necesario, para eso se hizo la inversión tecnológica de la tarjeta Feria", indicó el transportista, Abelardo Martínez.

Con lo que no contaban es que se toparían con el plantón que realizan desde el lunes de la semana pasada Únete Pueblo y otras organizaciones contra esa petición.

"Nosotros queremos que sepan que no somos enemigos de ustedes, debemos de tener un gobernador que sea el intermedio", dijo Rocío Montalvo, al iniciar la plática con Martínez.

"Entonces vamos a ponernos igual, somos víctimas nosotros, igual que ustedes", le respondió el transportista.

En los pasillos, se dio el encontronazo entre Montalvo y Martínez.

Montalvo insistía en que los pasajeros no tienen por qué cargar con los costos de un mal servicio mientras éste alegaba que ya no tienen ni para el diésel al grado que muchos camiones no salen a trabajar lo cual genera largas esperas.

"Somos víctimas, le vuelvo a repetir, estamos atrapados, ábranos una ventana y nos salimos de esto, a poco creen que estamos aquí, ábrame una ventana y todo el transportista que está aquí, se sale, a quién le entregamos, no si me voy a hacer casas y locales comerciales y me hago respetable", dijo a gritos Martínez.

La acalorada discusión duró casi 15 minutos y fue presenciada por otros activistas y camioneros.

"Nosotros estamos solicitando es que se evalúe por ruta, quiénes sí cumplen y quiénes no, estamos en lo justo como usuarios.

"Cuáles usuarios son los que están cumpliendo en inversión, en renovación de la flotilla, en la seguridad de los usuarios, discúlpeme", dijo la activista.

Mientras ellos discutían pasó el Secretario General de Gobierno al cual iban a buscar pero en lugar de detenerse se escabulló y los camioneros no fueron recibidos por ninguna autoridad.