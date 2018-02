Va Waldo Fernández por el senado

Redacción

Waldo Fernández, Diputado Federal con licencia, anunció este viernes que se registrará para el proceso interno del PRD mediante el cual se elegirán a los candidatos al Senado que representarán a ese partido en la próxima elección.

“La decisión está tomada y en los próximos días acudiré a presentar formalmente mi registro ante el partido para que sea la dirigencia quien decida si nos toma en cuenta para competir por ese honroso cargo.” Dijo.

Fernández González señaló que a pesar de que la ley no se lo exige decidió pedir licencia definitiva como legislador y que aún y cuando no obtuviera la candidatura no regresará a la Cámara y su lugar será ocupado por el guanajuatense Arturo Bravo.

“Había un compromiso desde que tomé posesión de mi curul para que el último año de la legislatura Arturo asumiera mi lugar en la Cámara, sin embargo, en una actitud generosa de su parte me ofreció que permaneciera hasta que se votara la Ley de Seguridad Interior, una de mis prioridades y parte importante de mi legado como diputado.”

Waldo reconoció que durante los últimos meses mantuvo comunicación con otras fuerzas políticas que le ofrecieron sumarse a sus proyectos, pero dejó claro que su primera opción siempre fue permanecer en el PRD.

“Yo agradezco enormemente el interés que hubo por parte de otro partidos para que me sumara a sus proyectos, pero el PRD siempre fue mi primera opción. En primer lugar, porque fue el partido que me dio la oportunidad de servir a mi país en el congreso y en segunda instancia porque sostengo que uno debe ser congruente en sus decisiones tanto de vida como políticas.”

Además, dijo que si obtiene la candidatura para el senado renunciará al financiamiento público y que sus propuestas de campaña estarán basadas en la agenda ciudadana.

“Para mí es importante sentar el precedente de que se puede hacer campaña sin usar el dinero de los ciudadanos y sobre todo que eso no implique abandonar el bien común, por ello mis propuestas de campaña tendrán como base la agenda ciudadana que ya enarbolé como legislador.”

Para finalizar señaló que confía en que sus resultados como diputado, entre los cuales destaca haber presentado más de 50 iniciativas y gestionando recursos de manera plural para municipios gobernados por diversos partidos y para el primer gobierno independiente a nivel estatal, además de ser evaluado como el mejor diputado del país por la organización Borde Político, sean una digna carta de presentación para obtener el apoyo de los ciudadanos y convertirse en Senador por Nuevo León.