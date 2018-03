Va ´Pato´ Zambrano por la alcaldía de Monterrey; lo postulan PT y PES

Olivia Martínez

Por:

Las dirigencias del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES), presentaron a Patricio "Pato" Zambrano, como su aspirante a la presidencia municipal de Monterrey.

Tras aceptar la propuesta, Zambrano, quien ya fue candidato a este puesto hace tres años, agradeció a los dirigentes y dijo que va a buscar el verdadero cambio para que Monterrey trascienda.

Aclaró que siempre ha trabajado y nunca ha vivido del erario ni del hueso, y que busca lo mejor para la comunidad.

Con respecto a si el partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador, lo va a postular, los dirigentes partidistas dijeron que será hasta este miércoles que darán a conocer su postura.

La presentación del "Pato" la hicieron Juan Manuel Alvarado, dirigente del PES, y Asael Sepúlveda Martínez, integrante de la dirigencia del PT.

"Todos estamos buscando un verdadero cambio, una trascendencia en esta ciudad; probablemente, académicamente no soy la persona más preparada, pero soy el ciudadano que más conoce la ciudad.

"No creo que haya otro que haya recorrido cada calle y cada colonia, que haya escuchado a cada persona", dijo Zambrano.

"Para bien gobernar, no se necesita ser un erudito en matemáticas, porque te puedes rodear de los mejores y estamos rodeados de los mejores, para gobernar se necesita un corazón que no te quepa en el pecho, y ese no te lo puede prestar nadie", expresó.