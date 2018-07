Va Morena por reducción de financiamiento a partidos

Aunque aún falta el cómputo y recuento final, según la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Grecia Benavides, en la captura de actas se les ha reconocido el triunfo en otros dos distritos por lo cual ya tendrían 12 diputaciones locales de mayoría

Noticias de hoy - 06/07/2018 07:53 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Una de las principales agendas que impulsará Morena en el Congreso local y federal será la reducción del financiamiento público a los partidos políticos ya que se necesita más dinero para programas sociales.

Es lo que afirmó la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Grecia Benavides, quien anticipó que su partido impulsará grandes cambios para Nuevo León.

"La propuesta de Morena es que se reduzca el presupuesto de los partidos y también hacer ajustes a toda esta experiencia que tuvimos con todas estas campañas electorales para que no siga ocurriendo ese despilfarro"

"Fuimos quienes hicimos una campaña austera, no gastamos, no teníamos el dinero y aunque lo tuviéramos no gastamos en estas campañas millonarias y que es muy importante esto porque el votos de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia es un voto libre", indicó.

Según proyecciones, en Nuevo León, la coalición "Juntos Haremos Historia" podría tener hasta 14 diputados locales pues datos preliminares indican que ganó 10 distritos por mayoría más los de representación proporcional. Sin embargo, esas cantidades pueden incrementarse porque, según Benavides, en los cómputos les han reconocido más votos y, por ende, más distritos.

"En el conteo acta por acta, en el cómputo parcial ganamos otros dos distritos que es el de los 10 que ya sabíamos, se ganó también el 25 en Apodaca como el 14 en Guadalupe".

"En el recuento del día de ayer para Andrés Manuel hemos recuperado, sólo en Monterrey 5 mil votos, para Andrés Manuel y en San Nicolás se recuperaron, también alrededor de 7 mil votos", expresó.

Distritos federales la coalición tendría 6 de los 12 distritos que se disputaron. Todos esos legisladores trabajarán por cumplir lo que denominan la cuarta transformación del país.