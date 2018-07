Va Luis Donaldo Colosio Riojas contra la corrupción

Tras convertirse en el único candidato de Movimiento Ciudadano que ganó por mayoría una diputación local, Luis Donaldo Colosio Riojas dice que luego de los comicios los ciudadanos de su distrito lo comenzaron a contactar para analizar diversos temas, como el de la sobreconstrucción de edificios y fraccionamientos en el sector poniente

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - De los 26 candidatos que Movimiento Ciudadano postuló para el Congreso del Estado, Luis Donaldo Colosio Riojas fue el único que ganó una curul: la del distrito 4, donde derrotó al PAN y al PRI.

Hoy este abogado es diputado local electo por Nuevo León. Y tras su triunfo en las urnas, los electores le han pedido cumplir sus promesas e incluir en la agenda legislativa las demandas ciudadanas.

El hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 en plena campaña electoral por la presidencia del país, aseguró que cumplirá, y su consigna es impulsar el desarrollo de Nuevo León, con las prioridades del desarrollo regional, el desarrollo metropolitano y el desarrollo político, además de luchar contra la corrupción.

"Tenemos ahorita ya bastantes vecinos que nos están escribiendo al WhatsApp y nos dicen: oye, queremos que regreses a la colonia, queremos platicar contigo, tenemos varias propuestas ahora sí más a detalle, ya no en campaña, cosas que queremos platicar contigo por el tema de la sobreconstrucción o sobrepoblaciones de construcciones en los cerros o porque los permisos de las edificaciones no están en regla", refirió.

Colosio Riojas impulsará la creación del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) para obligar a los 13 municipios metropolitanos a integrar un plan maestro de desarrollo, propiciará el rediseño del transporte público y buscará frenar el caos en el desarrollo urbano.

Además, buscará que el Congreso Local trabaje diez meses al año, en lugar de los seis meses que sesiona.

Y pugnará para que los diputados transparenten los recursos que manejan.

"La lucha es contra la impunidad".

"Es la gran tragedia de este país, porque a partir de ahí es que todo crimen queda sin castigo, queda sin resolver, queda impune, a partir de ahí es que una tragedia se queda en tragedia", lamentó.

Luis Donaldo no olvida el contexto en que su padre fue victimado.

"La política de ese entonces funcionaba de una manera que no estaba lista para un candidato así", aseguró.

Las comparaciones con su papá son inevitables, pero no será su réplica, sino que forja su propio destino.

Voy a empezar a presumir más a Diana Laura Riojas, expresó riéndose, en relación con que también se parece mucho a su mamá.

"Esa comparación (con su papá) nunca va a desaparecer por completo, es una hermosa y muy halagadora comparación, pero también es una inspiración para mí, de poder construir", comentó orgulloso.

De la política, lamenta que siga enfrentando a la sociedad.

"Tenemos todavía mucho encono, mucho resentimiento, muchas faltas de respeto en lo público, ¿cómo aspiramos a ser grandes líderes?, ¿cómo esperamos a que nuestro estado sea grande si no lo enaltecemos desde lo público?", cuestionó.

Luis Donaldo nació en Sonora, pero creció en Nuevo León, y dice que trabajará sin distraerse con el futurismo, ni con la reelección.

"Yo no me voy de aquí hasta no cumplir mi palabra. Tengo el gran honor de ser parte de la historia de mi estado, el simple hecho de tener un papel (la constancia del triunfo) es para mí un gran honor, ya la historia decidirá si me corresponde un protagonismo más allá de lo que estoy ejerciendo, la gente obviamente también lo tendrá que decidir", aclaró.

Y promete no fallar.