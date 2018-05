Va Felipe por más orden en Monterrey

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - El candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, ofreció gobernar la ciudad para poner orden y luchar por la seguridad, además de impulsar los servicios públicos de calidad mundial.

El abanderado sostuvo que las cosas deben de cambiar y ofreció tomar decisiones técnicas en lugar de tomar decisiones políticas.

"Si Monterrey ya no es lo que era es porque no tenemos servicios de calidad mundial y el deterioro implica que cada vez hay más basura y hay más condiciones de deterioro en las áreas públicas y no hay arborización constante y no hay andadores donde pueda salir a ejercitarse la gente y no hay espacios en los cuales convivir, eso tiene que cambiar", sostuvo.