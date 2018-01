Va Colosio por diputación local con MC

David Torres

INFO7 - La gente lo identifica por su padre, el candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, pero Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que tiene sus propias ideas y proyectos.

La declaración se efectuó al registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 18 con cabecera en San Pedro.

“Soy muy orgulloso de ser el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entiendo que hay mucha gente que por ver el nombre o el apellido tratan de ligarme o asociarme, no quiero ser malagradecido con ese aprecio que me tiene la gente por ello, sin embargo, tampoco me gusta que se me trate como una secuela, soy una persona con ideas propias y quiero forjar mi propio destino”, afirmó.

Colosio Riojas reconoció que siempre tuvo animadversión por la política, pero que el hartazgo social lo lleva a competir por una diputación por mayoría.

“Aunque mi aversión por la política persista, también habita en mi un fortísimo sentido de deber y servicio al prójimo, es este último sentimiento, aunado con una inconformidad que ya desborda en el hartazgo, me han hecho comprender que ha llegado el momento de levantar la mano", indicó.

En el evento, el presidente de Movimiento Ciudadanos en Nuevo León, Samuel García, reveló que con Colosio son 7 los registrados en ese distrito y que será una convención nacional la que determine a quién le da la candidatura.

En la conferencia, tanto Colosio como García evadieron responder si apoyan al panista, Ricardo Anaya como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.