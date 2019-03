Usuarios se ponen paranoicos por posible actualización de Facebook

Por: Francisco Trejo





A través de diversos servicios de mensajería, cientos de usuarios han compartido un supuesto comunicado, en el que se advierte que Facebook atravesará un 'reinicio' en punto de las 23:00hrs del día de hoy y que dicha actualización no será efectiva si no se reenvía un mensaje.

Pese a que todo parece indicar que se trata de una simple cadena de mensajería, muchos usuarios de la plataforma están acatando las instrucciones presentadas, permitiendo que el mensaje se prolifere entre la comunidad.

Una cadena de mensajería, es un escrito cuyo único propósito es multiplicarse y llegar a la mayor parte de personas, por lo regular, en este tipo de mensajes se insta al usuario a copiar el contenido y enviarlo a más personas con la amenaza de sufrir mala suerte o recibir algún daño físico o un mal. Con frecuencia, este recurso es utilizado para difundir mensajes políticos, religiosos e incluso las temidas FakeNews.

Pese a que sea difícil de creer, las cadenas de mensajería tienen más tiempo atormentando a las sociedades de lo que normalmente se piensa, puesto a que suele asociarse su inicio con la creación de la Internet y el auge de los correos electrónicos, sin embargo, en tiempos más remotos se propagaban por medio del correo postal y en forma de carta escrita.

A continuación se presenta el mensaje que está circulando en los principales servicios de mensajería:

"Este mensaje es para informar a todos nuestros usuarios que nuestros servidores han estado muy ocupados últimamente, por lo que le pedimos que lo ayude a resolver este problema.

Pedimos a los usuarios activos que reenvíen este mensaje a todas las personas en su lista de contactos para confirmar a los usuarios activos de Facebook si no envía este mensaje a todos sus contactos de Facebook, y su cuenta permanecerá inactiva con el resultado de perder todos sus contactos.

Mueve este mensaje. Su teléfono inteligente se actualizará en las próximas 24 horas y tendrá un nuevo diseño y un nuevo color para chatear.

Estimados usuarios de Facebook, actualizaremos a Facebook a partir de las 23:00 pm. Hasta las 5:00 am de este día. Si no lo envías a todos tus contactos, la actualización se cancelará y no tendrás la posibilidad de chatear con tus mensajes de Facebook."