Un año de la tragedia en el Colegio que apagó la vida de la maestra Cecy

Le contaremos la historia de la maestra Cecy, una de las víctimas del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste

Ernesto Ochoa

Por:

INFO7 - El 18 de enero 2017, un episodio violento en un colegio de Monterrey sacudió al país.

Un alumno de secundaria disparó un arma contra su maestra y tres estudiantes.

Esta es la historia de la maestra Cecy, una de las víctimas del tiroteo.

Cecilia Cristina Solís Flores, se graduó en 2014, como licenciada en Educación Superior, en la Escuela Normal Moisés Saenz con especialidad en Biología.

Había logrado uno de sus tantos sueños, convertirse en maestra para enseñar y guiar a los jóvenes.

Al paso del tiempo fue cosechando la semilla en la docencia.

Su padre Efrén Solís, detalló sus anhelos.

"Lo suyo era enseñar a los jóvenes darles formación llevarlos por un camino recto", aseguró.

"Ella tenía toda la vida por delante tenía otros proyectos no nada más tenía esa carrera ya había cursado FIME y quería acabar", recordó su papá.

Cecy, además de ser maestra, colaboraba en una Iglesia donde acudía a misiones humanitarias a comunidades rurales del estado.

El 7 de enero de 2016, ingresó como profesora en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en la colonia Del Paseo Residencial.

Impartía clases con su hermana Nallely ya que ambas compartían la misma profesión.

Aquella mañana, la maestra Cecy se alistaba para salir al colegio.

Se sentó en la mesa de la sala de su hogar en Santa Catarina junto a sus padres.

Don Efrén y su esposa Josefina no imaginaron una lección que sería imborrable en sus vidas.

"Como todas las mañanas el desayuno o preparativos para irse a trabajar, el córrele desayuna come algo, llévate lonche".

"Lo normal de todos los días, sin imaginar lo que fuera a pasar unas horas después", explicó Josefina, mamá de Cecy.

Cecy inició con la clase en un salón ubicado en la segunda planta del edificio.

Poco después de las 7:00 de la mañana, Federico, uno de sus alumnos sacó un arma que accionó contra la profesora y tres de sus compañeros.

Luego el agresor se disparó pereciendo al ingresar a un hospital.

El terror había llegado a las aulas de forma inédita.

"Fue algo inesperado, pues a ella no le tocaba estar en esa clase, ella estaba cubriendo a la maestra de Inglés que había faltado".

Doña Josefina, quien imparte clases de religión en otro colegio, recibió una llamada.

"Estaba en clases cuando me avisaron, me llevaron con engaños porque no me dijeron la verdad, ya presentía que algo malo pasaba".

"El colegio nunca me habló".

El proyectil quedó alojado en el cráneo, el pronóstico de vida era poco alentador.

Así empezaron los 72 días de agonía de una guerrera que se aferraba a abandonar un mundo en el que había trazado metas y proyectos.

"Si Dios hubiera querido se hubiera llevado a mi hija desde el primer día", recordó Josefina.

La sobreviviente fue sometida a una intervención quirúrgica y ese mismo día dio señales de recuperación sin poder abrir los ojos.

"Empezó a hacer señas con las manos, el doctor estaba sorprendido porque ella estaba cedada el mismo día que la intervinieron".

20 días después, Cecy abrió sus ojos sin poder hablar por una traqueotomía, preguntó a señas que le había pasado.

Su madre le contó la verdad.

"Le tuve que decir que se había quitado la vida Federico, en ella no había ningún odio ni rencor al contrario se preocupó por Federico".

"Y dijo que teníamos que rezar mucho por Federico".

Ella iba en franca recuperación logrando escribir mensajes para agradecer las oraciones y apoyos de la gente que la alentaba.

Una luz de esperanza se había abierto.

Mañana te presentaremos cómo sus papás narrarán los últimos momentos de la maestra Cecy antes de partir.