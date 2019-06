Ubican a conductor 'furioso' de San Pedro

Por: Carlos Campos





El gobierno municipal de San Pedro informó que ya fueron ubicados los involucrados en el choque que fue grabado en la avenida Lázaro Cárdenas, y advirtió que el responsable tendrá que afrontar las consecuencias.

Este accidente se hizo "viral" porque se grabó en el momento exacto en el que el conductor furioso, impactó intencionalmente a un vehículo vocho, en venganza aparentemente porque aparentemente no avanzan rápido.

"Este es el ejemplo de cómo el no controlarse pone en peligro a todos, los vehículos ya fueron localizados y el responsable tendrá que afrontar las consecuencias" publicó en un mensaje de Twitter el municipio de San Pedro.

No se revelaron las identidades de los automovilistas.