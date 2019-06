Turista en Monterrey: Confunde la Cola de Caballo con un zoológico

Mediante un video, la cantante Flor Amargo denunció el "maltrato" que padecían los osos en la Cola de Caballo

Noticias de hoy - 19/06/2019 07:00 a.m.

Agencias -

Una turista, originaria de la Ciudad de México, confundió al paseo de la Cola de Caballo en el municipio de Santiago con un zoológico y se indignó porque unos osos bajaron de la sierra para buscar comida.

La cantante Flor Amargo denunció mediante un video que ¡se estaban saliendo los osos!.

"Mírenlos, se salieron ya; o sea ya el pobre osito ya no saben que hacer, ya no tienen comida, miren, ya no tienen comida, los osos ya se salieron", dice la mujer.

"Entonces yo quiero incitarlo que compartamo este video para que vean cómo en Monterrey, en la Cola de Caballo se llama aquí tienen a los animalitos".

El video que circula en redes sociales, fue modificado con textos alusivos a los errores de la cantante que visitó el paseo. Para los regiomontanos estas escenas ya son normales.

