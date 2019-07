Trepa por las paredes para robar casa en la Loma Linda

Vecinos de la colonia Loma Linda, al norte de Monterrey, han sufrido una serie de atracos que han provocado alarma, por lo cual tienen que incrementar las medidas de seguridad en sus hogares

INFO7

Por: Fernando Escobedo

Las calles de la colonia Loma Linda se han convertido en una tierra sin ley.

Y es que en los últimos días se ha convertido en el blanco perfecto para robar, tanto a las personas como a los domicilios.

Cómo el atraco que grabó una cámara de seguridad en donde se ve como trabajan estos ladrones a plena luz del día.

En el video se observa que timbra varias veces para cerciorarse que no haya moradores. Después con una gran habilidad suben la barda de más de dos metros y de ahí vuelve a esperar otros segundos para ver si no ha sido descubierto, al ver que no hay nadie, se apoya para abrir una ventana y poder ingresar sin ningún problema llevándose todo lo que sea posible.

El joven salió por otro lado de la casa evitando ser captado cuando salía.

Los vecinos exigen la presencia de Fuerza Civil al ser una zona que le corresponde a esta corporación cuidar y que no hace sus rondines de vigilancia, los vecinos han colocado anuncios, picos de seguridad, suben sus bardas y aún así continúan los atracos.

Puede interesarte...