Tras renuncia de Waldo Fernández, propone PRI fin de la coordinación ejecutiva

El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, propuso desaparecer la figura de la Coordinación Ejecutiva de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, ya que se ha demostrado que no es necesaria, luego de la renuncia del Waldo Fernández como encargado de esa dependencia.

El líder de los Diputados priístas en el Congreso del Estado recordó que esa figura se creó, en teoría, para eficientar el trabajo de la administración, pero prácticamente ha estado sin titular oficial desde abril de 2017, además que en el presupuesto de este año se le asignaron 26 millones 931 mil 014 pesos.

"En su momento, esa posición fue creada por una alianza que se hizo entre el hoy Gobernador y Fernando Elizondo Barragán, pero las funciones recaen en el Jefe de la Oficina del Gobernador y a la Secretaría General de Gobierno, por lo tanto, no tiene caso que siga en el organigrama y no afectaría la operatividad", explicó el Coordinador priísta.

Cienfuegos Martínez reconoció, sin embargo, a Waldo Fernández por el trabajo realizado a favor de Nuevo León en los diferentes cargos públicos que ha ocupado, sin importar colores partidistas.

Recordó que la figura de la Coordinación Ejecutiva fue aprobada por el Poder Legislativo el 30 de septiembre de 2015, a propuesta del entonces Gobernador electo, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, para que Fernando Elizondo ocupara el cargo, con el argumento de que habría una reingeniería en la administración pública estatal.

Sin embargo, desde que renunció Elizondo al puesto, en abril de 2017, la Coordinación prácticamente ha estado sin titular oficial, apuntó.

"Ya no tiene caso seguir con esa figura burocrática que no es esencial, el cargo ha estado acéfalo, sin un titular como responsable, el mandatario estatal sólo ha designado encargados de despacho y no ha enviado propuestas al Congreso", agregó Cienfuegos.