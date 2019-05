Transportar pasajeros en camionetas es inseguro.- Adrián de la Garza

Por: David Torres





El alcalde de Monterrey pondrá a disposición de los regiomontanos dos camiones y seis minivans de la Secretaría de Seguridad Pública para que se trasladen en caso de que se consume el paro camionero.

El alcalde, Adrián de la Garza, indicó que él no utilizará las patrullas porque no es seguro trasladar a la gente aparte de que no aplicarían los seguros en caso de registrarse accidentes.

El edil indicó que cubrirán dos rutas que es donde se mueven más personas.

Al recorrer el panteón municipal San Jorge para supervisar trabajos de mantenimiento ante el día de las madres, De la Garza indicó que las rutas de recorrido las hará públicas en redes sociales.