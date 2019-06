Tragedia familiar marca el rumbo del rector de la UANL

El Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera es originario de Reynosa, Tamaulipas. Su llegada a Monterrey la hizo durante la adolescencia luego del asesinato de su padre

Por: Jesús Vargas

Cuando tenía 13 años, el actual Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza, enfrentó una tragedia familiar en su natal Reynosa, Tamaulipas.

El 13 de mayo de 1965 un desconocido asesinó a su padre en su domicilio.

"Estábamos escuchando un partido de los Broncos por radio, porque éramos fans del béisbol y papá llega directamente con nosotros al segundo piso", recuerda que alguien llamó a la puerta.

"La persona le pregunta a papá que si es Rogelio Garza, y papá no lo ubica, no sabe quién es y le dice, no soy su hermano, déjemele hablarle".

Su padre trabajaba en la aduana. Esa noche tuvo un mal presentimiento.

Semanas atrás decomiso un tráiler con contrabando que era de un compañero corrupto.

"Papá se regresa por su arma y le dice, a sus ordenes, y cuando ya se identifica papá el otro cuate le empieza a disparar y el otro a defenderse, entonces los dos cayeron, yo salgo corriendo, miro a la persona afuera y todavía gritando y disparando y dos carros en huyendo, todo eso lo vi yo".

Ocurrió cuando toda la familia estaba en la casa.

"Toda una escena, luego yo bajo porque veo gritar a mamá, bajo con mis hermanos y pues ya agarro a mamá y papá quedó tendido en el suelo sin hablar, lo recuerdo con los ojos abiertos".

Su madre decidió mudarse con su familia a Estados Unidos y a su corta edad Rogelio toma la decisión de viajar solo a Monterrey en busca de su sueño. ¡Estudiar una carrera universitaria!

"Como era de muy bajos recursos y mamá con seis (hermanos) más que atender y todo, yo me vine solo, yo me recuerdo muy bien que mi mamá me subí al autobús y me puso el típico seguro con un recadito y las dirección a donde iba a ir o iba a llegar y nada más con la bendición de mi madre me vine".

Recuerda que vivió en una casa de asistencia ubicada en el Centro de Monterrey, en donde inicio una aventura llena de carencias.

"A la prepa me iba a pie, me tenía que aprender las calles de memoria para saber cuales iban a ser las calles para llegar porque no había ni para el camión".

Rápidamente se ganó un apodo entre sus amigos: ¡ranchero!

"El Ranchero no es gratis el apodo eh, lo traigo tatuado siempre de montar a caballo y todo porque mi papá tenía vacas lecheras."

Su esfuerzo valió la pena y más tarde obtuvo el título de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Su familia fue la fuente de inspiración para sortear con éxito todas las adversidades.

"En primer lugar, mi madre, que con gran esfuerzo trato de darle educación a todos mis hermanos".

Asegura que relacionarse con los equipos deportivos y con buenas amistades lo impulsaron a superarse.

Con más de 50 años de trayectoria, en el año 2015 llegó al máximo escalón de la universidad: ser nombrado Rector.

Tras ser reelecto en el año 2018 su periodo finaliza en el año 2021.