Toman imponente fotografía de oso al sur de Monterrey

Por: Redacción





Un informante anónimo, reportó un avistamiento de un ejemplar de oso negro mexicano al sur de la ciudad de Monterrey.

El impactante encuentro tomó lugar, durante la tarde del pasado martes 23 de julio en la colonia Residencial Mederos.

Ante la reciente ola de avistamientos de ejemplares de oso negro mexicano, las autoridades emiten las siguiente recomendaciones:

No te acerques, no pierdas la calma, no lo alimentes, no le arrojes piedras ni objetos, no intentes fotografiarlo, no tomes selfies, no le dejes basura al alcance, no lo molestes y aléjate de él.

Aunado a lo anterior, dejamos a su disposición los teléfonos de Protección Civil de Nuevo León y de la comisión de Parques y Vida Silvestre, que son: 911 y (81) 2033 1218, 2033-1234 respectivamente.