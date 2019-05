Tienen senadores "encontronazo" en el Tec de Monterrey

Senadores debaten sobre la reformas laboral, educativa y a la Corte en un evento de la plataforma "Actúa"; acude senador suplente del PAN, Jesús Horacio González, en representación de Víctor Fuentes

Noticias de hoy - 07/05/2019 11:00 a.m.

INFO7

Por: David Torres

Senadores de cuatro partidos se dieron un "agarrón" en el Tec de Monterrey al participar en el debate "Encuentro con el Senado de la República" que organizaron estudiantes de la Federación de Estudiantes de esa universidad privada.

Fueron tres los temas planteados por los estudiantes aunque en el debate hubo señalamientos personales y políticos.

"Desde el 2013, efectivamente, hay una reforma educativa vigente y el problema es que hoy tenemos un memorándum del ejecutivo mandando a los secretarios particularmente, a los secretarios y los funcionarios, pues que no se cumpla la ley", lanzó primero el Senador suplente del PAN por Nuevo León, Jesús Horacio González.

"Ese memorándum no es para darle la ley, es que es, de nuevo, el desconocimiento de los temas, es un memorándum de la transición de una ley a la otra", le respondió el de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

En la sala mayor de rectoría, Gómez Urrutia, de Morena; González, del PAN; Índira Kempis, de Movimiento Ciudadano y Mario Zamora, del PRI, debatieron sobre las reformas laboral, educativa y a la Suprema Corte de Justicia; las últimas dos apenas en proceso de análisis.

Entre tema y tema, los invitados aprovecharon para recordarse su pasado.

"Dejar claro que el Presidente Andrés Manuel también fue priísta y no un priísta cualquiera, fue Presidente del PRI en Tabasco, mi buen amigo Napoleón también fue priísta, digo, no nos endilguen, se vale ser y cambiar, con todo respetillo", dijo el priísta Zamora.

"Nos arrepentimos a tiempo nosotros y corregimos a tiempo, ustedes siguen viviendo en el error y siguen creyendo que el PRI va a resurgir, está destruido, dénse cuenta, ya por favor, este país ya cambió", le respondió Gómez Urrutia.

Los señalamientos más ácidos se dieron cuando abordaron la educativa que por un voto se atoró en el Senado y se regresó a la Cámara de Diputados.

"Otra vez el debate y la polémica que está mediatizada es sobre un punto de todo el contenido que tiene la reforma educativa, para mi lo más importante que tiene esta reforma es rescatar la calidad educativa", expresó la legisladora de MC, Indira Kempis.

Tras hora y media de debate, cada uno tuvo un minuto para dirigir un mensaje final.

El que sorprendió fue el priista Zamora ya que sin tener relación con los temas abordados recomendó a los jóvenes "robarles" besos a las mujeres.

"Si les gusta alguien, díganselo, no se esperen, díganselo, si le pueden dar un beso, dénselo, lo peor que pueda pasar es que les diga que no, pero en el fondo, si es mujer, le va a gustar, aunque no le gustes, va a decir: ´qué atrevido, qué buena onda´".