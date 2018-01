¿Tiene materiales pa'l kilo? Pague con ellos el predial en Guadalupe

Si usted vive en el municipio de Guadalupe y tiene latas de aluminio, botellas de PET, cartón, pedacería de cobre o bronce, fierro, papel periódico, archivo muerto y demás material considerado como basura, no los tire, pues con eso puede pagar el impuesto predial... y además, hacerlo en abonos

Noticias de hoy - 03/01/2018 04:10 p.m.