Tendré mano dura con funcionarios presentes y pasados.- Fiscal Anticorrupción

En entrevista con Azteca Noticias, Javier Garza y Garza, sostiene que será implacable contra funcionarios corruptos, siempre y cuando existan pruebas pues no juzgará "a prori", ni difamará a personas. También rechaza que las figuras de fiscales dejen de depender del gobernador para supeditarse a los designios del Congreso del Estado

David Torres

Por:

INFO7 - Aunque enfatizó que será más "actual", el Fiscal Anticorrupción del Estado, Javier Garza y Garza, afirmó que tendrá "mano dura" contra funcionarios pasados y presentes que cometan actos de corrupción independientemente del partido al que pertenezcan.

El recién nombrado "zar anticorrupción" sostuvo que no existirá en sus consideraciones los colores políticos o filiaciones partidistas ya que la ciudadanía quiere que se haga justicia.

"Ni a funcionarios pasados, ni a funcionarios presentes (se le perdonará), la fiscalía estará con mano dura y fundamentalmente contra todo acto de corrupción, no en contra de personas, fundamentalmente actos de corrupción.

"Yo voy a borrar nombres, voy a borrar partidos, voy a borrar colores, los actos de corrupción serán sancionados de una manera u otra siempre y cuando se encuentren justificados porque muchas veces existen juicios a priori de la ciudadanía de que este debe ser condenado por esto cuando el expediente no tenemos pruebas suficientes", indicó.

Garza y Garza fue entrevistado este jueves en el estudio de INFO7 Vespertino por el periodista Luis Padua quien también le cuestionó si los actuales funcionarios estatales sobre los que pesan sospechas de irregularidades también serán investigados.

"Yo realmente voy a tratar de ser más cauteloso en llevar los juicios verdaderamente probados ante los tribunales, quiero también dejar en claro que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio actual siempre habla de la presunción de inocencia, yo voy a ser muy cauteloso de no señalar nombres, de ni difamar a las personas que se encuentren involucrados dentro de las averiguaciones porque hasta responsabilidad penal me pudieran responder, no como se venía manejando", indicó.

Sobre el tema del fraude de los cobertores respondió que está ansioso por conocer el expedientes aunque afirmó que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito aunque en este caso especial, sólo hubo una determinación del Fiscal pues el tema no llegó a los tribunales.

"Si existe elementos adicionales de prueba yo creo que pudiéramos continuar viendo ese asunto que como no lo he visto hasta el momento, sí me encantaría verlo para el efecto de si vienen nuevas pruebas, encantado de la vida lo podemos analizar y ver", indicó.

En el asunto de los "moches" que presuntamente piden personas relacionadas con la Secretaría de Salud para permitir que comensales fumen en restaurantes, Garza y Garza, indicó que también habrá una investigación.

"Vamos a hacer todo lo posible por ser actuales, no estar actuando de casos de dos o tres años anteriores, ser actuales, lo que está pasando día a día, lo que a la gente le duele es el día a día, para mi cuestiones de hacer como no hacer como son licitaciones que nos vamos a abocar a ver todos esos asuntos, va a ser una tarea muy grande, pero vamos a tratar, dentro de lo que nos permita la ley, tratar de cumplir al máximo posible", indicó.

También sostuvo que su nombramiento es producto del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción que construyó el Congreso lo cual no lo hace empleado de los diputados locales.

"Ahí hay rumores que dicen que ahora vamos a responder al congreso del Estado, no, vamos a responder a la ciudadanía de Nuevo León que para mi es el caso", sentenció.