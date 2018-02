Temen derrumbe de casas en García que construyeron sobre una laguna

Vecinos de la colonia Portal del Parque del municipio de García, sostienen una lucha contra la constructora que les vendió viviendas defectuosas pues la mayoría presenta cuarteaduras e inclinaciones debido a que, presuntamente, el suelo corresponde a lo que era una enorme laguna

David Torres

Por:

INFO7 - El mayor temor de los habitantes de la colonia Portal del Parque, del municipio de García, es que sus casas se conviertan en escombros debido a que desde hace tiempo presentan notables cuarteaduras.

La casa de doña Jazmín Carrizales está a punto de caer debido a las enormes grietas al grado que Protección Civil municipal ya le ordenó desalojar.

Esta mujer vive desde hace tres años en la calle Portal del Fraile, número 109 D, por cuya casa pagó 250 mil pesos.

"Empezaron las grietas con las lluvias y se fue haciendo más y más, ahorita yo ya tengo miedo de que la casa se me caiga por eso yo saqué a mis hijos y mis nietos. Todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora está tronando".

"Yo no quiero que me reubiquen, yo quiero llegar a un acuerdo con la constructora, que nos ofrezca otro lugar", afirmó Carrizales.

Las casas se las vendió, hace tres años, la inmobiliaria "Casas Interra" cuyo gerente Fernando del Conde, ya ni siquiera les contesta las llamadas.

"Fui con Fernando Conde que es el que entrega las casas, el que hace esos movimientos y me lo niega, siempre que voy allá me niegan al señor, me dicen que es problema de Infonavit. Voy a Infonavit y me dicen que es problema de ellos, yo realmente sí estoy bien preocupada porque yo vivo sola con mis cuatro hijos", afirmó Abelina Marfileño.

Los afectados afirman que empleados de la empresa les dijeron que el origen del problema es que la colonia fue construida sobre una gran laguna por lo que el suelo arenoso provoca hundimientos y cuarteaduras.

"Después de tiempo nos enteramos que aquí había una laguna de diez metros y a mí me tratan de echar mentiras que con 10 pilotes va a quedar bien mi casa y después me fui informando y me dicen que no, que los pilotes no sirven de nada por que el terreno no sirve" , detalló la vecina Alejandra Flores.

De hecho, en la última calle, sigue viva parte de la laguna.

"Ellos dicen: ´vamos a ofrecer opciones´, pero esa opción la traen desde que empezó el problema; nosotros queremos reubicación o que nos paguen la casa, porque dicen: ´te voy a dar 40 mil pesos, o 30 mil pesos, más aparte se te va a quitar el crédito de Infonavit, oye, ¿todavía nos van a dañar más?", indicó Maribel Rodríguez.