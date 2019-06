Taxista le roba a mujer dos vaporeras de tamales

Una vecina de la colonia Lomas de San Martín, de Pesquería, denunció que el taxista se hizo el enfermo para pedirle que bajara a la tienda a fin de darse a la fuga con su mercancía y equipamiento valuado en 6 mil pesos

Por: David Torres

Concepción Ramírez esperaba que tal vez, al algún día, le arrebataran el celular o la cartera, pero nunca imaginó es que un taxista le robaría dos vaporeras de tamales que iba a vender a un mercado rodante.

El hecho ocurrió el pasado sábado, a las 7: 00 de la tarde, muy cerca de su domicilio.

"Estaba desesperada, llorando porque me acababa yo de surtir y quedar sin nada, es algo muy pues doloroso, vaya, y pues el susto, la impotencia, sí me ganó", relató la mujer.

Ramírez, quien habita en Lomas de San Martín, de Pesquería, indicó que ese día fue por un taxi al cruce de Roma y Lazio, de esa colonia, luego lo llevó a su casa de la calle Torento donde cargó las ollas, dos sillas y una mesa.

Posteriormente le pidió que la llevara a la calle Toscana para vender las 10 docenas de tamales regios y 70 tamales veracruzanos que acaba de hacer.

"Llegando ahí me dijo: ´señora, me siento muy mal, tengo la boca muy seca y necesito una coca´", expresó.

"Y me dice: ´bájese usted y cómpreme la coca, de lo que me va a pagar usted me descuenta´ y le dije: ´sí, está bien´, agarre y me bajé a la tienda, pero eso fue en segundos. Al salir ya no estaba el taxista", indicó.

Desafortunadamente, no anotó las placas y sólo recuerda que el taxista tenía unos 33 años, la cabeza rasurada por los lados y estatura media.

El costo de lo robado lo estima en 6 mil pesos.

"Estamos pésimos en la seguridad, la gente está pidiendo más seguridad, yo en lo personal, como ciudadano, le pido al alcalde Miguel Ángel Lozano, que nos apoye con seguridad", dijo el Humberto Calchi, esposo de la mujer.

Al verla en depresión, unas amigas le regalaron una vaporera, pero por culpa del ladrón de tamales tendrá que empezar de cero.