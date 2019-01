Tapan provisionalmente baches de Ruiz Cortines

Municipio de Guadalupe argumenta que la problemática de pavimentación en esa arteria es responsabilidad del Estado el cual no ha trabajado porque Agua y Drenaje no ha reparado una línea de drenaje sanitario

Por: David Torres



A pesar de que esa arteria le toca repavimentarla al Estado con dinero del Fondo Metropolitano, el municipio de Guadalupe tuvo que remediar, provisionalmente, la gran cantidad de baches que registra la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Valle Soleado y la avenida Israel Cavazos.

"La alcaldesa Cristina Díaz nos ha pedido dar una solución a los ciudadanos y estamos haciendo un bacheo preventivo a base de base cementada", afirmó el Secretario de Obras y Servicios Públicos municipal.

Carlos Rodríguez Padilla explicó que desde hace meses, la Secretaría de Infraestructura estatal tiene programado reparar la vía, pero que no lo ha hecho porque Agua y Drenaje de Monterrey no ha reparado una línea de drenaje sanitario que no funciona y derrama aguas negras.

"Desde el año pasado es que se está presentando este problema, el recarpeteo, le decimos a la ciudadanía, el recarpeteo de aquí de Ruiz Cortines está a cargo de infraestructura del Estado, sin embargo, no han podido continuar con los trabajos por los problemas de la fuga del colector de Agua y Drenaje", afirmó Rodríguez Padilla.

INFO7 dio a conocer la mañana de este miércoles, las condiciones de la vía.

El municipio de inmediato se comunicó con el Estado para pedirle explicaciones y la respuesta fue que Agua y Drenaje se tardará 4 semanas en cambiar el drenaje cuyas obras estaban abandonadas.

"Hablé ahorita con el supervisor de Agua y Drenaje, le pedimos y se comprometió, hoy mismo van a arrancar los trabajos, nosotros vamos a dar el apoyo a los ciudadanos, tránsito va a estar de forma permanente, haciendo operativos de desviación de tráfico del área pesada, se va a subir sobre Ecovía", dijo el funcionario.

No se puede repavimentar si el drenaje no se repara porque de hecho, en el cruce de Israel Cavazas hay un fuerte olor a aguas negras.