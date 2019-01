Tapa Guadalupe baches que le corresponde al Estado

Por: David Torres





Laarrancó esta mañana con la remediación de decenas deque anegan a la Avenida, a la altura de lao.

Sin embargo, la solución es temporal pues sólo se aplicó arena aconcretada, aclaró el titular de esa dependencia, Carlos Rodríguez Padilla.

En realidad, lo que hace falta es repavimentar la arteria, pero eso le toca al gobierno del Estado mediante recursos del Fondo Metropolitano.

Padilla explicó que la Secretaría de Infraestructura le dijo que no ha realizado los trabajos debido a que Agua y Drenaje de Monterrey no ha reparado una línea de drenaje sanitario que ya no sirve y tiene fugas.

De hecho, en el cruce de Ruiz Cortines e Israel Cavazos, que fue donde INFO7 dio a conocer los trabajos pendientes, hay un fuerte olor a aguas negras.

Según Padilla, la reparación de la tubería tardará unas tres semanas más y luego es cuando puede entrar la repavimentación del Estado.

Por ese motivo tomaron la decisión de paliar el problema con arena aconcretada.