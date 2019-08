Suspenden parte de la pensión de la suegra del Bronco

El Horizonte

Por: Rossy Tovar





Tras sostener una reunión en la Contraloría, distintos organismos civiles anunciaron que después de las denuncias contra María Teresa Martínez Galván, el gobierno estatal suspendió parcialmente la pensión de la suegra de Jaime Rodríguez Calderón, por estar bajo investigación.

Liliana Flores Benavides, del colectivo "Nosotros", detalló que ayer se solicitó una cita con el encargado del despacho de la dependencia, sin embargo al darse un cambio, los atendieron tanto quien desempeñaba el cargo como a quien se designó en su lugar, explicándoles los procesos aplicados en el caso.

"Estuvieron tanto el encargado del despacho saliente, como el encargado del despacho, y nos dijeron que la Unidad Anticorrupción de la Contraloría había iniciado una investigación a partir del 1 de agosto; ademas que el área de la contraloría también había solicitado la información a las dependencias de gobierno sobre todo lo que tenia que ver con María Teresa y su escalafón salarial", apuntó.

"El 1 de julio enviaron un oficio al Isssteleon donde le dicen que se retenga la pensión de María Teresa, para que solamente se le pague una parte de su pensión y no el total de la pensión aprobada, por que esta sujeta a investigación", continuó Flores.

La activista confirmó que los funcionarios le mostraron tanto a ella, como a Gilberto Marcos, presidente de Vertebra y Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder, los documentos del acuerdo con las fechas en las que se enviaron a las instancias.

Aunque no aclaró cual es la cifra que actualmente está recibiendo la "Broncosuegra", dijo que esta deber ser sólo la parte que no tiene que ver con el ´megaumento´, sino que se le otorga lo que hubiera recibido antes de éste, pues no se le puede suspender en totalidad ya que se vulnerarían sus derechos.

Por último, manifestó que se mantendrán al tanto de los avances en la investigación como lo han hecho previamente, acudiendo cada semana a la Contraloría.