Sus máscaras recorren el mundo con sello regiomontano

Familia regia luchan arriba y abajo del ring con la elaboración de máscaras para luchadores

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

La comunión de una familia luchadora con un talento artesanal tiene una hechura internacional.

Desde hace 40 años, en este taller del centro de Monterrey, el exluchador profesional Jesús Torres, mejor conocido como El Poni o Astro Negro comenzó a elaborar productos de lucha libre: Máscaras

"Pues yo combinaba la lucha libre con el oficio de hacer mascaras, capas chamarras, todo relacionado a la lucha libre".

"Eso se lo debo a un señor de nombre salvador que es de Guanajuato".

"Yo no estudie ni corte y confección soy lírico", explicó este personaje de la lucha libre, quien se retiró tras casi cuatro décadas.

A sus 61 años, El Pony protagonizó batallas sobre el cuadrilátero a lado de luchadores como El Solitario, Dr Wagner Bello David, René Guajardo.

Pero, su legado de lucha y oficio se lo ha heredado a sus hijos, Blanca, Jesús, conocido como Astro Negro JR y Ángel, Kamikazi Lee.

Su marca registrada de mascaras se han vendido a gladiadores en varias partes del planeta.

Blue Panter es uno de sus clientes.

"Me da mucha satisfacción porque lo que no he podido recorrer en persona, lo he recorrido con mis productos".

Puede interesarte...

"He llegado a Japón España, Inglaterra Alemania Argentina", finalizó.

Juntos han elaborados miles de mascaras a aquellos luchadores que combate arriba del ring haciendo vibrar a los aficionados con este espectáculo.