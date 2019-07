Surgen más quejas contra Gas Natural "Naturgy"

Siguen las quejas de los usuarios de Gas Natural, Naturgy, porque esta empresa española no envía recibos a los domicilios

Noticias de hoy - 31/07/2019 09:14 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Contra la empresa española Gas Natural, ahora Naturgy, siguen las quejas: esa compañía continúa sin enviar los recibos de pago a los domicilios de los clientes.

Naturgy cerró todas las sucursales y sólo dejó una, en el cruce de las avenidas Simón Bolívar y Ruiz Cortines, pero ahí ni emite recibos, ni entrega duplicados, así que si se llega la fecha de vencimiento y el cliente no lo pagó, se arriesga al corte del servicio y a un cobro extra por reinstalación.

Doña Rocío se trasladó desde el municipio de Juárez hasta ese punto, y de nada sirvió.

Hicimos como dos horas de camino y no me resolvieron nada, yo lo que quiero es que me regresen mi dinero... son mil 900 pesos, exigió.

Don Jorge está indignado.

La Profeco no está haciendo nada, es lo peor, dijo, que se lleven su empresa para allá, para España.

Los abusos de Naturgy siguen y siguen. Y pese a eso, nadie mete en cintura a esta empresa española.

