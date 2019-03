"Súper Samy", le salva la vida a estudiante

Su acción ayudó a salvar la vida de una estudiante que se lanzó de un edificio de la preparatoria número 2. El joven intentó capturarla, pero el peso de la joven lo derribó. Ambos quedaron lesionados. Pero ahora se están recuperando

Su reacción oportuna ayudó a salvarle la vida a una estudiante que intentó suicidarse en la preparatoria número 2 de la UANL

Samuel Isaac Gallagos, no lo pensó dos veces cuando vio que una de sus compañeras intentaba arrojarse de un edificio.

“Es cuando yo no pienso nada y corro, me salgo del salón corriendo sin permiso del maestro y me fui corriendo”.

Logró intervenir gracias a que otros tres alumnos la distrajeron un momento e intentaron detenerla.

Sus compañeros lograron sujetarla de la sudadera que vestía, sin embargo, no fue posible retenerla y ella cayó.

“Ya fue que yo me posicionó debajo de ella justamente y cuando voy bajando las escaleras volteo hacia arriba y en cuanto volteo hacia arriba se deja caer”, señala Samuel.

Samuel, a quien sus compañeros ya apodan como ‘Súper Samy’, recuerda que todo ocurrió en un instante.

“Vuelve a caer hacia a mí (la estudiante) y pues en el golpe me dejó inconsciente y la verdad no recuerdo más después de su golpe”.

Los hechos ocurrieron el pasado primero de marzo.

Tras el golpe Samuel se desmayó.

Después fue trasladado a un hospital para su atención médica ya que sufrió una lesión en una de sus piernas.

Su madre, Karina Rico, recuerda que su hijo siempre ha buscado participar en acciones altruistas.

“Realmente mi hijo es así, es un buen chico, es un hijo de familia y le gusta hacer acciones similares con la gente”.

La familia de ‘Súper Samy’ y sus amigos están orgullosos por el acto de valentía que demostró ya que arriesgo su vida para salvar la de su compañera.

Aunque ya regreso a las clases, aún se encuentra en recuperación.