Sufren por basureros en colonia de Juárez

En la colonia Montebello, los carretoneros y escombreros llegan al extremo de dejar tierra en medio de la calle

INFO7

Por: David Torres



Perros muertos calcinados, camiones de tierra y escombro en medio de la calle, muebles que terminan de desbaratarse con el paso del tiempo y otros desechos más en lo que abunda en unos terrenos de la colonia Montebello, del municipio de Juárez, que se han convertido en confinamiento de basura.

"Hay un animal muerto en la pasada y pasamos al kínder y no podemos con los niños, llueve y está el tiradero de basura y la inseguridad. Este problema ya tiene muchos años", afirmó la vecina, Juanita Tienda.

Los predios se ubican en el cruce de la Avenida Acueducto y la calle Monte Kilimanjaro, de la citada colonia, donde los vecinos ya no saben que hacer porque los carretoneros e incluso otros vecinos un día y el otro también tiran basura en la vía pública.

El problema es tan añejo, afirman los afectados, que el gobierno de Juárez, encabezado por el priista, Heriberto Treviño, ya ni siquiera les toma la llamada cuando reportan la anomalía.

"La misma gente, los carretoneros y ya lo hemos reportado muchas veces a municipio y no hacen caso, pues que no, que todavía no se puede arreglar nada, que van a arreglar y no arreglan nada", indicó Olga Lidia Martínez.

Algunos vecinos, principalmente de quienes habitan en lotes campestres, han tratado de limpiar, pero su esfuerzo palidece ante la enorme cantidad de desechos.

Otros más como doña Petra, en lugar de ensuciar recolectan material reciclable.

"Yo junto, yo no tiro, yo junto, todo lo que tengo en mi casa lo junto y ya lo vendo. Yo vengo a pepenar aquí a Santa Mónica, ando pepenando, yo en la noche, en el día ando pepenando", dijo la vecina de la colonia Los Valles.

La responsabilidad de no tirar basura es de todos, pero la de mantener limpio y castigar a quienes lo hacen es del alcalde Heriberto Treviño.