Sufren por acta de nacimientos debido a falta de papel

El Estado informó que el problema se resolvió, pero sólo en una oficialía; se reporta escasez de formatos en varios municipios

Noticias de hoy - 14/06/2018 07:08 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - La falta de formatos o papel especial para actas de nacimiento ha provocado que desde hace unos dos meses, algunas oficialías del Registro Civil del Estado dejen de expedir este documento.

La deficiencia provoca molestias entre usuarios los cuales llevan semanas tratando de conseguir este documento que les exigen, por ejemplo, para inscribir a los niños en la escuela o para darlos de alta el seguro social.

"Me dijeron que no tiene papelería, que les dijeron que entre el día de hoy o mañana, todavía", afirmó una vecina de Apodaca.

¿Para qué la ocupa?, se le preguntó. "Es que tengo que arreglar una cuestión porque mi esposo acaba de fallecer", indicó.

"Yo la ocupo para la niña, para la escuela porque la están pidiendo, pero que no hay formatos, ahorita nos acaban de informar que andan allá viendo en el Pabellón y ahora no sé a donde porque dicen que no hay ni en el Pabellón", expresó Adriana Torres.

Ayer miércoles acudimos a la oficialía número 1 con cabecera en Apodaca donde las empleadas les recomendaban a los solicitantes que fueran hasta al Pabellón Ciudadano, sin embargo, se reportó que ahí también existía escasez de papel para imprimir actas.

"Venía a registrar a la bebé y no explican por qué, voy a buscar porque la ocupo para lo del seguro de la bebé".

"Está muy mal porque es el único que nos queda cerca", afirmó, Yolanda Vázquez.

La misma anomalía se reportó en las oficialías de Escobedo, Juárez, Cadereyta y Guadalupe. INFO7 dio cobertura a esta situación a lo largo de este miércoles. Por la tarde se informó que por lo menos en la oficina de Apodaca ya había papel.

"Lo que pasa es que hace 15 días vine también y dijeron lo mismo, que no había formato para tramitar acta y voy a esperar a ver qué pasa porque mismo me dijeron hace 15 días, yo la ocupo para hacer un trámite del Infonavit", expresó, Norberto Hernández

Sin embargo, lo que queda pendiente de arreglar, específicamente en este lugar, es el clima que tiene más de un año descompuesto.