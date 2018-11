Sueltan alamillos algodón que puede ser alérgico

El biólogo Antonio Hernández indica que la especie se encuentra en etapa de fecundación por lo cual expulsa el material natural, sin embargo, pide cuidar esos árboles

INFO7Por: David TorresDesde hace días, los patios y parques públicos donde existen alamillos empezaron a cubrirse de un manto blanco.

Es un algodoncillo que en realidad es la semilla de la flor de este árbol el cual empieza a expulsarlo para fencudizarse y dar paso al nacimiento de más árboles.

"Es árbol relativamente común en la Ciudad, en los espacios urbanos, lo que estamos viendo es una parte del ciclo de reproducción sexual de esta especie".

"Es la semilla y lo que vemos es una estructura que seguramente su contenido es celulosa, es el gameto", afirmó el biólogo Antonio Hernández.

Hernández indica que este algodón puede ocasionar molestias en la piel o vías respiratorias a personas que padezcan ciertas alergias o sensibilidad cutánea por lo que es recomendable alejarse mientras acaba este proceso natural.

"No es para todo mundo, es decir, una persona que no tiene problemas respiratorio, que no es sensible en un grado extremo a este tipo de condiciones pues puede convivir con ella sin ningún problema", afirmó.

Lo que no es recomendable es dañar estos ejemplares que no son nativos de la región sino de Europa, pero sí ayudan a oxigenar el aire contaminado de Monterrey además que son hogar de diversas especies.

En parques como la Alameda o las riveras del Río La Silla, en Villa Las Fuentes, es donde se observan alamillos de hasta 20 metros de alto y cinco de diámetro que tendrían entre 50 y 70 años de edad.

"Las personas que nos dedicamos a los temas de medioambiente siempre hemos impulsado que la plantación de árboles sea con especies nativas, pero eso no significa que de inmediato tengamos que eliminar los árboles que no son nativos porque estamos hablando de árboles de 50 quizá 70 años de edad que dan servicios ambientales, que dan sombra", afirmó.