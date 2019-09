Suben las cifras de ejecuciones en Nuevo León

Por: Alberto Vázquez





Las cifras de homicidos aumentaron drásticamente en 2019 comparadas con el 2018, pues de acuerdo con recuentos periodísticos, tan sólo los primeros 17 días del mes de septiembre, han ocurrido al menps 43 ejecuciones, en Nuevo León.

Dicho aumento en cifras se debe anla guerra de los carteles de la droga que se disputan la zona, según las declaraciones de las autoridades estatales.

Según las estadísticas de la fiscalía, en su pagina se tienen contabilizados 644 homicidios en el año 2016, mientras que para el 2017 fueron 656,e decir, 12 más que el año anterior, en tanto que el 2018 se disparo la estadística hasta los 825 crímenes y en el trecer trimestre del año van en promedio 723, tomando en cuenta que en la página de la Fiscalía, aparecen 680 ejecuciones, hasta el mes de agosto y que sumados a los 43 de septiembre hasta dia 17 dan esansuma como resultado.

Esto quiere decir que este año se repubta como uno de los mas violentos, pues aun faltan 102 para llegar a la cifra del año pasado que fue de 825 asesinatos.

La violencia que han ejercido los miembros xe la delincuencia organizada también ha ido en aumento, pues en el municipio de Juárez, un hombre fue encontrado en rostro y com visibles huellas de Tortura, mientras que en el municipio de Paras Nuevo León, un hombre fue decapitado por la delincuencia organizada.

Otro de los hechos violentos que el pasado fin de semana, fue el fusilamiento de 4 personas en Escobedo, de las cuales una logró sobrevivir.

Sin embargo ña participación de mujeres dentro debla delincuencia organizada ya hs aumentado las cifras de mujeres asesinadas y que estan relacionadas con los grupos delictivos que operan en la entidad, y llama la atención que cada ves son más jovenes.

Aunque en un principio se se había declarado por parte de las autoridades la baja de este tipo de delitos, la secretaría de seguridad pública en Nuevo León declaró la mañana del martes, el aumento en las cifras delictivas.

"Homicidios siguen a la alza" Secretaría de Seguridad Pública De NL.

Mientras que en varias ocasiones, fuentes de gobierno aseguraron, la semana pasada, que los homicidios iban a la baja, la mañana de este martes, la secretaría de seguridad pública de Nuevo León, desmintió estas declaraciones al señalar que los crimenes no han bajado en los últimos meses, por el contrario van a la alza.

La corporación de seguridad señaló que desde que inició el años, los crímenes no han disminuido, pues los problemas y peleas entre los carteles de las drogas aún continúan.

"El número de homicidios alto ya cumple el año, cumplimos un año con el aumento de los homicidios, no se esta recrudeciendo, lo que pasa es que no han parado, no hay prescencia de nuevos carteles" aseguró la fuente entrevistada.

Lejos de disminuir, los crímenes han ido aumentando desde que empezó el año, según señalo la fuente, esto debido a los problemas entre los carteles de las drogas que se disputan la plaza.

En una entrevista, uno de los voceros descartó que haya otro cartel disputándose la plaza, al asegurar que son los mismos que desde hace tiempo han estado operando en la entidad.