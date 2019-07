Su "Silencio" conquista aplausos; UANL homenajea a Lorena Villarreal

La Universidad Autónoma de Nuevo León rindió un homenaje a Lorena Villarreal, la destacada cineasta regia que ha puesto en alto el nombre de Nuevo León y de México

Por: Olivia Martínez

El Secretario de Extensión y Cultura de la Máxima Casa de Estudios, Celso José Garza, le entregó el reconocimiento en la ceremonia en Colegio Civil, Centro Cultural Universitario.

Lorena Villarreal ha triunfado en el mundo, pero es reconocida por impulsar el cine de Nuevo León y de la zona norte del país.

En 2017, escribió, produjo y dirigió la película Silencio, que ha sido exhibida en Estados Unidos, Asia, África y Canadá.

En mayo del 2019, en la ciudad de Roma, ella se convirtió en la primera directora de cine mexicana en recibir un reconocimiento de la ANAC, la asociación de realizadores más importante de Italia.

Antes, en el 2004, dirigió, escribió y produjo Las Lloronas, logrando el top 5 en la taquilla de ese año.

El reconocimiento se le extendió en el marco de la Escuela de Verano 2019.

El Festival Internacional de Cine de Monterrey se sumó al homenaje.

La cineasta se emocionó.

"Realmente muy agradecida, me faltan palabras, me siento muy contenta de estar aquí, en mi casa, donde yo nací, me da mucho orgullo lo que se ha estado haciendo en Nuevo León, que yo pueda poner un granito de arena en el crecimiento de nuestro Estado", expresó.

Tras la ceremonia, ella se sentó en las butacas del Aula Magna para disfrutar, junto con el público, de su película Silencio, que está inspirada en la Zona del Silencio" del estado de Durango, y que plantea una historia en la que se descubre una piedra que tiene el poder de hacer viajar al pasado.