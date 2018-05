Sostienen que San Pedro es de las ciudades más seguras

Iram Hernández

Por:

El Horizionte - Tras el robo millonario a una joyería y la ejecución de un hombre a plena luz del día, así como los recientes robos a residencias, el alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza aseguró que San Pedro sigue siendo de las ciudades más seguras del mundo.

Al enfatizar que pese a este panorama y percepción ciudadana sobre la inseguridad, indicó que sin embargo las estadísticas siguen sosteniendo a esta ciudad como las de mejor calidad y seguras, incluso más que ciudades de Estados Unidos.

Ante este panorama y como ha señalado anteriormente, calificó a éstos como hechos aislados.

"Lo importante no es un incidente y el otro, lo importante son las estadísticas y las estadísticas señalan que es de los lugares más seguros del mundo. No tienen que ir con miedo a un centro comercial (los ciudadanos) es un hecho enormemente aislado y si ves las estadísticas estaría apanicado el mundo de salir de sus casas. San Pedro es de los lugares más seguros del mundo.

"Tenemos menos índices aquí que cualquier ciudad de Estados Unidos por darte un ejemplo", destacó el edil panista.

Asimismo, apuntó que se ha tenido quehacer a la idea de que la presencia de bandas de criminales tanto locales como internacionales tienen como blanco a San Pedro ante el poder adquisitivo y nivel socioeconómico de sus habitantes.

"Es algo de todos los días, pues tenemos algo de tranquilidad, luego aparecen unos colombianos que ya los detuvimos, ya los sancionamos, ya están en el penal pero estamos sujetos en San Pedro simplemente lo que representa a nivel local, nacional e internacional a tratar de delinquir en este municipio.

"Entonces cuando tengan uno nuevo es un proceso de investigación de logística para aprender, es gente que no son sampetrinos, ni de Nuevo León, no son gente ni de México ya llevamos venezolanos, colombianos, gente de muchos lados que es un continuo batallar y es un reto de la administración municipal el entender que pues siempre habrá gente de otros lugares o países que vienen a San Pedro".

Respecto a la ejecución de un hombre en un estacionamiento de un centro comercial, Fernández Garza indicó que prefería no caer en especulaciones y que las grabaciones de las cámaras de vigilancia serán analizadas y compartidas con otras esferas de autoridad.

"Tú sabes que son casos que tiene sus investigaciones pertinentes los órganos competentes donde, no tenemos información que se llamaba Antonio, vivía en Apodaca tenía domicilio en San Pedro, en Guadalupe, que era prestamista y pues andaba en esos giros pues complicados, hay muchas especulaciones.

"Aparentemente te digo estaba radicado en Apodaca por eso hay muchas especulaciones, que tenía un domicilio en Fuentes del Valle y otro en Guadalupe, pues gentes que tienen este tipo de actividades pues no dejan de ser sospechositas".

"Creo que le decían el zorrillo. En todo San Pedro hay cámaras pero si le decían el zorrillo. No debo hacer especulaciones que a mí no me corresponden estar dando datos que puedan ser una falta de seriedad", añadió.

Cabildo manda solicitud para fideicomiso de museos

Pese a algunas inconformidades de vecinos, el Cabildo de Sanpedro aprobó enviar al Congreso local una solicitud para conformar un fideicomiso para la realización de los dos museos en la colonia Fuentes del Valle y el de "La Milarca" en el parque Rufino Tamayo.

Al respecto el alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza indicó que durante la siguiente sesión del Cabildo se someterá a consulta pública el reglamento para este fideicomiso encargado de la operación de dichos inmuebles.

Por otra parte, se probó la primera etapa de la reubicación del cableado subterráneo en esta ciudad mediante la asignación de $35 millones 066 mil 378 pesos para bajar los cables de la CFE a nivel subterráneo.

El panista indicó que los trabajos se concentrarán en la primera etapa en la Calzada Del Valle, de la Avenida Gómez Morín a la Calzada San Pedro.

"En la primer parte es la Calzada del valle que ya está una cuarta parte, de los otros tres tramos, pensando que sea una cruz, dos más ya están autorizados pro Comisión Federal, no tenemos la autorización de Telmex y en el cuatro no tenemos las autorizaciones de nadie, pero estamos trabajando", agregó.